Украинских физиков, химиков и биологов Европа "пасет" со 2-3 курса?

Проректоры ведущих украинских высших учебных заведений считает, что нынешняя вступительная кампания проходит спокойнее, чем в 2010 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они сообщили во время круглого стола в газете «Известия в Украине».

В частности, проректор по научно-педагогической работе Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Владимир БУГРОВ отметил, что вступительная кампания в вузы “проходит достаточно спокойно”. По его словам, от абитуриентов принято почти 19 тысяч заявлений на дневную форму обучения, самой большой популярностью пользуются отделение рекламы и связей с общественностью, издательское дело и редактирование, все переводческие отделения, экономические специальности, туризм, а также факультеты Института международных отношений.

В.БУГРОВ отметил, что на 2070 мест по государственному заказу на дневную форму обучения абитуриенты уже подали 1020 оригиналов документов.

Заместитель первого проректора Национального технического университета “Киевский политехнический институт“ Владимир ТИМОФЕЕВ также сообщил, что в этом году вступительная кампания в институте проходит “значительно спокойнее”, чем в прошлом. Он отметил, что абитуриенты подали около 20 тысяч заявлений. По его словам, в среднем на одно место претендует 4 человека, на информационных технологиях конкурс составляет 5-6 человек на место. Он напомнил, что в КПИ 95% направлений учебы - естественные и технические.

В.ТИМОФЕЕВ признал, что в настоящее время очень мало молодых людей хотят получить высшее техническое образование. По его словам, в этом году в Киеве на сдачу внешнего независимого оценивания по физике записались только 2 тыс. 700 человек, и это в то время, когда в КПИ на технические специальности набирается 3,5 тысячи человек, не говоря уже о других вузах.

“Сейчас существует проблема профессиональной ориентации молодежи на естественные науки, на высокие технологии, на технические направления”, - отметил он.

В.БУГРОВ согласился с В.ТИМОФЕЕВЫМ, отметив, что по всей Украине сложилась сложная ситуация с естественными специальностями, но, по его словам, “достаточно интересное происходит после 4-го курса”. “Вчера 6 студентов физического факультета - выпускники бакалаврата, забрали документы: 2 поехали на учебу в Германию, 2 – во Францию, а двое - в Англию. Причем их там берут с руками и ногами, существуют целые рекрутинговые фирмы, которые физиков, химиков, биологов “ведут” со 2-3 курса, отслеживают их успеваемость и предоставляют приглашение на обучение за границей”, - отметил В.БУГРОВ.

Первый проректор Национального педагогического университета имени Драгоманова Владимир БЕХ отметил, что особенностью нынешней вступительной кампании является значительно меньшее количество выпускников, по сравнению с прошлым годом, – почти на 40%, Среди позитивов он назвал введение новых технологий, в частности, возможность подачи документов в электронном виде. По словам В.БЕХА, “это позволяет абитуриентам не странствовать по Украине, а спокойно из дома регистрироваться” для поступления в вузы.

В.БЕХ сообщил, что в педуниверситете есть специальности, где конкурс составляет 30-45 человек на одно место. По его словам, это, в частности, английский язык, перевод, издательское дело, туризм.