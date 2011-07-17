Завтра жара и кратковременные дожди

Завтра в Украине сохранится жаркая погода, в некоторых областях пройдут кратковременные дожди.

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 18 июля будет переменная облачность. В западных, центральных, ночью также в северных областях местами кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков, лишь в Крыму днем местами грозовые дожди, порывы ветра 15-20 м/с. Ветер юго-восточный, восточный, 3-8 м/с. Температура в западных областях ночью 13-18°, днем 24-29°; на остальной территории ночью 17-22°, на побережье морей до 25°, днем 29-34°, на юге и востоке местами 35-38°, лишь в северных областях 26-31°.

В Киевской области завтра переменная облачность. Ночью местами кратковременный дождь, гроза; днем без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 26-31°.

В столице переменная облачность. Ночью местами кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 20-22°, днем около 30°.

17 июля температура воды в Черном и Азовском море 23-26°; в Днепре возле Киева 23°.