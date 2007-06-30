Военно-морским силам Украины - 15 лет (расписание праздничных мероприятий)

В Севастополе сегодня начались праздничные мероприятия по случаю 15-й годовщины образования Военно-Морских Сил Украины .

Как передает корреспондент УНИАН, на торжественном собрании в штабе национального флота состоялось награждение группы военнослужащих. В частности, лучшим морякам были вручены почетные отличия, а командирам кораблей знак «Командир корабля» нового образца. Также новый знак «За далекий поход» получили военнослужащие, которые осуществили далекие походы на протяжении своей службы на украинском флоте.

Как отметил командующий ВМС Украины вице-адмирал Игорь ТЕНЮХ, такие знаки вскоре получат и все члены корвета «Тернополь», которые нынче выполняют в Средиземном море задание антитеррористической операции НАТО «Активные усилия».

Как сообщал УНИАН, 1 июля Военно-Морским Силам Вооруженных Сил Украины исполняется 15 лет. По случаю праздника в главной базе ВМС – Севастополе – запланировано проведение большого количества праздничных мероприятий. В этот день поздравить военных моряков с праздником в Севастополь прибудут Президент Украины, Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Виктор ЮЩЕНКО, министр обороны Анатолий ГРИЦЕНКО, начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Сергей КИРИЧЕНКО, члены правительства, народные депутаты Украины, руководство АР Крым и Севастопольской городской госадминистрации, представители общественных организаций и духовенства, шефские делегации.

Руководство государства возложит цветы к Мемориальной стене в честь героической обороны Севастополя 1941-1942 годов, осмотрит корабли, вооружение и военную технику украинского военного флота и казацкую чайку “Спас”. В целом, праздничный день начнется в Севастополе в 8.45 торжественным подъемом Военно-Морского флага и флагов на кораблях и в военных частях.

В 9.00 в Севастопольской бухте начнется парад кораблей ВМС Украины.

В 10.00 на Графской пристани начнется театрализованное представление “Украина – морская страна”.

В 11.00 на Площади Нахимова состоится ритуал выпуска курсантов Севастопольского военно-морского института им. П.С. Нахимова.

С 12.00 и до 18.00 на кораблях и в военных частях ВМС Украины будет проходить День открытых дверей. По давней традиции, кроме руководства государства и многочисленных гостей к военным морякам пожалуют представители делегаций из регионов Украины, которые ведут шефство над кораблями и частями флота.

В это же время на Площади Нахимова состоится награждение лучших специалистов и победителей конкурса детского рисунка, посвященного Дню Военно-Морских Сил Украины.

В 14.00 на сценических площадках Севастополя начнутся концертные выступления творческих коллективов из регионов Украины.

В 18.00 на Площади Нахимова состоится праздничный гала-концерт при участии звезд украинской эстрады.

Завершится празднование Дня ВМС в 22.00 праздничным салютом и феерверком на Приморском бульваре города.

Согласно Указу Президента Украины, начиная с 2006 года, День ВМС Украины отмечается в первое воскресенье июля. С 1997 по 2005-й год День ВМС Украины праздновали 1 августа.