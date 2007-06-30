В Севастополе открыли музей налоговой

В Севастополе открыт музей местной Государственной налоговой администрации.

Как передает корреспондент УНИАН, по данным пресс-центра ГНА в городе Севастополе, в музее собраны экспонаты и атрибуты с времен Древнего Херсонеса до наших дней. Это, в частности, копии денежных знаков и нормативных документов по налогообложению разных эпох, вычислительные приборы прошлого века и современные справочные издания, фото работников налоговой службы и бывших ее руководителей и тому подобное.

В церемонии открытия музея приняли участие представители городской государственной администрации и городского совета, работники и ветераны налоговой службы.

Как отметил во время открытия музея председатель ГНА в Севастополе Александр ТРАХАЧЕВ, создание музея это не дань моде, а конкретный вклад в воспитание налоговой культуры населения. По его словам, основной категорией экскурсантов станут школьники и студенты - экспозиция поможет им составить впечатление об истории системы налогообложения и действующей сегодня украинской модели, а также о перспективах развития отечественной налоговой службы и ее представительства в Севастополе.