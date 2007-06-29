Из-за непогоды в шести областях Украины обесточены 87 населенных пунктов

Сегодня ночью в результате осложнения погодных условий (сильный дождь, шквалистые порывы ветра) и вследствие срабатывания систем защиты линий электропередач в шести областях произошло обесточивание 87 населенных пунктов.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в частности, в Николаевской области без электроэнергии осталось 35 населенных пунктов, в Донецкой - 28 н.п., в Днепропетровской - 11 н.п., в Одесской - 8 н.п. и в Винницкой - 5 н.п.

По состоянию на 7 часов 29 июня остаются обесточенными 11 н.п. (возобновлено - 80 н.п.) в Черкасской области, которые были обесточены в ночь с 26 на 27 июня в результате сложных погодных условий (сильный дождь, шквалистые порывы ветра).

В работах по возобновлению электроснабжения населенных пунктов задействованы бригады облэнерго.

Координацию аварийно-восстановительных работ осуществляют оперативные группы Главных управлений МЧС в областях.