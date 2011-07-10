В пятый раз состоится фестиваль «Бандерштат»

На Волыни стартовала подготовка к пятому по счету фестивалю украинского духа «Бандерштат-2011», который в этом году пройдет в Луцке.

Запланировано мероприятие на 13 и 14 августа. Как и во все предыдущие годы, неизменным организатором «Бандерштата» является всеукраинская молодежная организация «Национальный Альянс».

Как рассказали организаторы фестиваля на пресс-конференции, в этом году отбора групп не будет. Организаторы самостоятельно определили участников концертной программы. В частности, среди участников - TerraCod (Беларусь), Гапочка (Киев), Веремий (Киев), Мерва (Ривне), Андерсон (Киев), Брем Стокер (Ривне), Мартови (Винница), Фиолет (Луцк), Sweetlo (Киев), R I Z U P S (Львов), Ворст (Ривне), ХУч (Львов), Камо Грядеши (Киев), CUBE (Луцк), 4Hours (Луцк), The Crаbs (Ривне), Широкий Лан (Калуш), Спалени Витрыла (Ривне), Этсетера (Сумы), 30 параллель (Моршин).

Хед-лайнерами действа станут команды «Хорта», «Дымна Сумиш» и «Тартак». Кроме основной музыкальной сцены на фестивале будет присутствовать еще и акустическая, отбор на которую еще продолжается.

Традиционно широкой будет и патриотически-воспитательная составляющая фестиваля, в рамках которой запланированы встречи с ветеранами УПА, развертывание разных тематических выставок и экспозиций, лекции на тематику истории УПА и национальных героев Украины и тому подобное. Также в программе фестиваля будут традиционные для «Бандерштата» конкурс на лучшего стрелка, мастер-классы по традиционным украинским боевым искусствам, патриотические квесты, ночная ватра, татуировка и боди-арт патриотического содержания и многое другое.

Литературная часть фестиваля будет представлена молодыми поэтами из разных уголков Украины.

Сейчас ведутся переговоры с Обществом поиска жертв войны ``Пам`ять``, которое на двух последних фестивалях проводило исторические реконструкции боев воинов УПА с войсками НКВД, по поводу проведения имитации боя в новом формате.

Для проведения разных тематических встреч ведутся переговоры с политиками и общественными деятелями: Олесем ДОНИЕМ, Тарасом СТЕЦЬКИВОМ, Олегом РЫБАЧУКОМ, Юрием ШУХЕВИЧЕМ, Степаном БАНДЕРОЙ, писателями и публицистами: Василием ШКЛЯРОМ, Марией МАТИОС, Вахтангом КИПИАНИ и многими другими.

«Несмотря на все возможные трудности финансового и политического характера, наш фестиваль, который для многих представителей молодого поколения украинцев стал ассоциироваться с волынским регионом, состоится в любом случае. Сейчас в среде оргкомитета продолжается обсуждение формата нынешнего «Бандерштата», который должен продолжить традицию уникального идейного мероприятия в Украине», - отметил представитель ВМГО «Национальный Альянс» Игорь ГУЗЬ .