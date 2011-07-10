Кабмин направит в Ровно деньги из резерва
21:04, 10 июля 2011Общество
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Завтра заседание
Во исполнение поручения Президента Украины от 10 июля 2011 года из резервного фонда государственного бюджета правительством завтра будут выделены средства для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, которая произошла сегодня ночью в Дубровицком районном территориальном центре социального обслуживания (предоставление социальных услуг) Ровенской области.
Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ, уже подготовлен проект соответствующего распоряжения Кабинета Министров, который будет рассмотрен завтра на заседании правительства.
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