Тигипко поблагодарил работниц сгоревшего дома за героизм

Вице-премьер-министр – министр социальной политики Сергей ТИГИПКО посетил в больницы людей, которые были госпитализированы в результате пожара, который произошел сегодня ночью в Дубровицком районном территориальном центре социального обслуживания в Ровенской области.

Об этом сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

С.ТИГИПКО пожелал потерпевшим от пожара, которые в настоящее время находятся в центральной районной больнице города Дубровица, скорейшего выздоровления.

«На сегодняшний день важно обеспечить все условия для выздоровления тех, кто пострадал от пожара», - отметил С.ТИГИПКО, добавив, что им нужна как медицинская, так и психологическая помощь.

Вице-премьер-министр подчеркнул, что правительство выделит средства для помощи потерпевшим, а также семьям погибших в результате пожара.

С.ТИГИПКО поблагодарил двух работниц центра, которые лично спасли несколько человек во время пожара. «Вы проявили большой героизм», - отметил чиновник, пожелав женщинам выздоровления.