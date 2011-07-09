Эксперты: Украина соберет 47 млн. тонн зерна

Украинская аграрная конфедерация (УАК) прогнозирует урожай зерна в Украине в 2011 году на уровне 47 млн. тонн.

Об этом, ссылаясь на слова генерального директора УАК Сергея СТОЯНОВА, сообщила пресс-служба компании.

«По-видимому, Украина будет иметь 47 млн. тонн зерна. Если пшеницы мы даем 19 млн. тонн, ячменя – 9 млн. тонн, учитывая среднюю урожайность за три года на уровне 22 ц/га. Думаю, она будет большей, потому что нынешний показатель на уровне 22,7 ц/га основывается на первом яровом ячмене из южных областей, где он мелкий. Кукуруза будет иметь 17 млн. тонн, потому что сейчас условия лучше, чем в 2009 году, когда были очень низкие запасы влаги в почве целый год. Остальные – горох, гречиха, просо и рожь - всего 2 млн. тонн», - сообщил С.СТОЯНОВ.

По его оценкам, учитывая урожай в размере 47 млн. тонн и переходящие запасы в объеме 7,5 млн. тонн, в целом баланс зерна составит около 54 млн. тонн. По информации С.СТОЯНОВА, 4 млн. тонн необходимы для переходящих остатков, 25 млн. тонн - на потребление и 25 млн. тонн - на экспорт.

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики и продовольствия прогнозирует урожай зерна в текущем году на уровне 45 млн. тонн.