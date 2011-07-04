Украинские миротворцы в Косово изображали возмущенное население

Украинские военнослужащие в Косово приняли участие в совместных учениях “Balkan Hawk” по отработке действий при взятии под контроль уличных беспорядков.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и связей со средствами массовой информации Министерства обороны Украины, учения прошли на территории бывшей военной базы “VRELO” вблизи столицы края - Приштины.

Совместные учения серии “Balkan Hawk” по миротворческой тематике проводятся в рамках сотрудничества между КФОР и персоналом Миссии Европейского Союза EULEX с целью не допустить эскалации конфликта в Косово.

Украинские миротворцы по сценарию выступали в роли возмущенного местного населения, которое вышло на улицы с протестами.