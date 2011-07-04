Во время «пенного шоу» погибла 17-летняя девушка

В Волчанске Харьковской области на танцевальной площадке одного из местных кафе во время ночного «пенного шоу» в результате поражения электрическим током погибла 17-летняя девушка.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, трагедия произошла поздно вечером 3 июля.

Пострадавшую срочно доставили в центральную районную больницу, однако спасти жизнь девушке не удалось. По заключению врачей, смерть была мгновенной.

По предварительным заключениям следствия, во время шоу пена попала на сцену, где находились электропровода. Это привело к замыканию, в результате чего током поразило девушку, танцевавшую на цементном полу босиком.

С места происшествия правоохранители изъяли радиоаппаратуру, электрооборудование, образцы пены, обувь погибшей, рекламное объявление о проведении шоу.

На месте проводят обследование инспекторы энергонадзора. Следователи милиции устанавливают обстоятельства трагедии.