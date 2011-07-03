Глава Севастопольской ГГА считает, что каждая область должна помогать армии

Председатель Севастопольской горгосадминистрации Владимир ЯЦУБА считает, что каждая область Украины должна приложить усилия для развития Военно-морских сил Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯЦУБА заявил сегодня журналистам в ходе празднования в Севастополе Дня флота Украины.

Отвечая на вопрос о значении шефства регионов для дальнейшего развития ВМС, он сказал: «Что касается шефства, то тема эта родилась не сегодня, а всегда была в Украине, и в советское время, и мне очень приятно, что сегодня шефству, как мы его называем, придан совсем другой тон».

По словам В.ЯЦУБЫ, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, издав указ об организации шефства над Вооруженными силами Украины, «постоянно контролирует и меня как главу администрации, и командующего, и министра, и мы должны сделать все, чтобы каждая область приложила усилия для изменения, совсем другого уровня кораблей и подразделений украинского флота».