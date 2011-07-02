Дело о «яичнице на Вечном огне»: у подозреваемых изъяли сковородки

Вчера в столице по подозрению в поджаривании яичницы на Вечном огне в Парке Славы 21 июня задержаны исполняющий обязанности пресс-секретаря городской организации Всеукраинского объединения «Свобода» Кирилл БАБЕНЦОВ и активист общественной организации «Черный комитет» Богдан ТЫЦКИЙ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО "Свобода", у ребят были проведены обыски, изъяты компьютеры и вся оргтехника, даже сковородки из кухни и одежда. После обыска их доставили в райотдел милиции и не допускали адвокатов и родителей.

В свою очередь, в столичной милиции УНИАН подтвердили факт задержания указанных лиц, отметив, что вместе с ними был задержан и отпущен на подписку о невыезде третий молодой человек, принимавший участие в противозаконных действиях. В милиции отметили, что правонарушителей разоблачили в результате оперативно-следственных действий, опросов свидетелей, которые в указанный день находились в Парке Славы.

"Сейчас оба задержанных находятся в изоляторе временного содержания, у них изъяты определенные вещественные доказательства. В понедельник им будет избираться мера пресечения", - сказали в столичном главке, добавив: "Никакого политического подтекста в этом нет. Лишь имеется состав преступления по статье 297 (надругательство над могилой)".