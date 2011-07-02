Стихия оставила без света более сотни населенных пунктов
10:37, 02 июля 2011Общество
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Больше всего - в Полтавской области
Сегодня ночью в результате неблагоприятных погодных условий (дождь, сильные порывы ветра) при срабатывании систем защиты линий электропередач произошло обесточивание 102 населенных пунктов в четырех областях.
Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, в Полтавской области без электроснабжения остался 91 н.п., в Черниговской - 5, во Львовской - 5, в Волынской – 1 населенный пункт.
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