Стихия оставила без света более сотни населенных пунктов

Сегодня ночью в результате неблагоприятных погодных условий (дождь, сильные порывы ветра) при срабатывании систем защиты линий электропередач произошло обесточивание 102 населенных пунктов в четырех областях.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, в Полтавской области без электроснабжения остался 91 н.п., в Черниговской - 5, во Львовской - 5, в Волынской – 1 населенный пункт.