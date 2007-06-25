Шуфрич поехал укреплять Тузлу

Министр Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ прибыл в Крым с рабочим визитом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского Главка МЧС, утром Н.ШУФРИЧ прилетел в Керчь, где его встречали председатель Верховной Рады Крыма Анатолий ГРИЦЕНКО, мэр Керчи Олег ОСАДЧИЙ, начальник ГУ МЧС Украины в АРК полковник внутренней службы Александр МАЗИЛИН и другие.

Сначала руководитель МЧС посетил Специальный морской отряд МЧС Украины, дислоцирующийся в Керчи. "Н.ШУФРИЧ интересовался условиями работы, жизни и быта спасателей, а также вопросом оплаты их непростого и опасного труда", - сообщили в МЧС. Сотрудники отряда заверили министра в том, что денежное содержание им выплачивается без задержек.

В дальнейшей программе визита Н.ШУФРИЧА на полуостров – посещение Аршинцевской косы и острова Тузла, где ведутся работы по укреплению береговой полосы.