Погода до конца июня

26 июня на территории Украины по прогнозам синоптиков ожидается переменная облачность. В западных областях дожди, грозы, днем местами сильные дожди, град, шквалы 17-22 м/с. На остальной территории без осадков, лишь ночью в восточной части, а вечером и в северных областях местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, на юге до 22°; днем 27-32°, на крайнем западе местами 23-25°. На Закарпатье: дождь, гроза, днем местами сильный дождь, град, шквалы 17-22 м/с; температура ночью 13-18°, днем 25-30°; в горах ночью 9-14°, днем 15-20°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 27-28 июня будет переменная облачность. В западных областях без осадков; ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с; температура ночью 9-14°, днем 19-24°. В северных (кроме Сумской), Черкасской, Винницкой областях ночью 27 июня пройдет кратковременный дождь, гроза, 28 июня местами небольшой дождь; днем без осадков; ветер юго-западный с переходом днем 28 июня на северо-западный, 7-12 м/с, порывистый; температура ночью 27 июня 13-18°, 28 июня 10-15°; днем 21-26°. На остальной территории ожидаются кратковременные дожди, местами сильные дожди, грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с, лишь 27 июня в Крыму, Запорожской, Донецкой и Луганской областях без осадков; температура ночью 14-19°, местами 20-22°; днем 24-29, в южной части и восточных областях 30-35°. На Закарпатье: без осадков; температура ночью 27 июня 12-17°, 28 июня 9-14; днем 21-26°; в горах ночью 5-10°, днем 9-14°.

29-30 июня без осадков, лишь в восточных областях, 29 июня в Крыму и Приазовье, а днем 30 июня и в западных областях пройдут отдельные небольшие кратковременные дожди, грозы. Температура ночью в западных, северных, центральных областях 8-14°, на остальной территории 14-20°; днем 21-27°, 29 июня в Крыму и Приазовье до 30°.

1-5 июля - без осадков, лишь 5 июля в западных областях ожидаются грозовые дожди. Ожидается постепенное повышение температуры, начиная с западных областей, ночью до 19-25°, днем до 28-34°, 3-4 июля в западной половине, 5 июля в Украине местами 36-37°.

В г. Киеве и области 26 июня ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь вечером местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура в Киеве ночью 14-16°, днем 30-32°; по области ночью 13-18°, днем 27-32°.

27-28 июня будет переменная облачность. Ночью пройдет кратковременный дождь, гроза, 28 июня небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, порывистый. Температура ночью 27 июня 13-18°, 28 июня 10-15°; днем 21-26°.

29-30 июня – без осадков. Температура ночью 8-14°, днем 21-27°.