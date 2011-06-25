Акимова объяснила, почему Янукович заветировал закон о госзакупках

Первый заместитель главы Администрации Президента Ирина АКИМОВА объяснила причины применения Президентом Украины права вето на закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» относительно госзакупок.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, об этом И.АКИМОВА сказала на брифинге.

По ее словам, первое замечание касается предложения о расширении списка субъектов, на которые действие закона об осуществлении государственных закупок не распространялось бы. «Учитывая, что для увеличения прозрачности процедуры госзакупок необходимо ограничивать список таких субъектов, Президент предложил его резко уменьшить», - сказала И.АКИМОВА.

Следующее замечание касается условия относительно обязательного страхования участника тендера в случае, если сумма контракта превышает 10 миллионов гривен. По убеждению главы государства, такое условие необоснованно увеличивает финансовую нагрузку на участника тендера. «Это противоречит нормальной цивилизованной практике европейских стран, поэтому предлагается вопрос об обязательном страховании из закона удалить», - отметила первый заместитель главы Администрации Президента.

Еще одним основанием для применения вето на проект закона, по словам И.АКИМОВОЙ, стал вопрос прохождения тендерной процедуры государственными предприятиями, которые осуществляют хозяйственную деятельность. «Предложение Президента звучит следующим образом – предприятия могут не принадлежать к сфере госзакупки в случае, если они не получают прямые поступления из госбюджета, не имеют льгот, которые касаются налогообложения или списания долгов, и если они не получают средства из госбюджета на выполнение определенных программ», - сообщила она.

В то же время, по словам И.АКИМОВОЙ, Президент выражает надежду, что Верховная Рада рассмотрит этот законопроект с учетом его поправок и предложений на следующей пленарной неделе.