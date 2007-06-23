Бойцов ”Альфы” в Генпрокуратуру отправил Гелетей

Командир антитеррористического спецподразделения СБУ “Альфа” генерал Сергей ЧАЛЫЙ заявляет, что бойцы подраздела не принимали участия в противостоянии вокруг Генеральной прокуратуры.

Об этом он заявил в интервью еженедельнику “Зеркало недели”, комментируя события вокруг захвата здания Генеральной прокуратуры в конце мая.

«Чтобы прекратить всевозможные инсинуации вокруг возможного участия «Альфы» во внутренних политических конфликтах, заявляю, что «Альфы» под стенами прокуратуры не было», - сказал С.ЧАЛЫЙ.

По словам генерала, в помещении находились двое бойцов подразделения, которых взял начальник Управления государственной охраны Валерий ГЕЛЕТЕЙ для охраны нового прокурора Виктора ШЕМЧУКА. По мнению С.ЧАЛОГО, это допускается законом и внутренними инструкциями охраны высших должностных лиц государства.

«Альфа» никогда не вмешивалась бы в подобный конфликт, поскольку, представляя антитеррористическое подразделение, не имела на то достаточных оснований», - комментирует ситуацию генерал.

Кроме того, заверяет он, даже если бы подразделение получило чей-то единоличный приказ, он не был бы выполнен.

«Действиями подразделения в чрезвычайной ситуации руководит коллегиальный орган, в состав которого входят представители всех силовых министерств и ведомств», - объяснил С.ЧАЛЫЙ, добавив также, что «какой-нибудь офицер как боевого подразделения «Альфа», так и СБУ согласно ст. 35 закона об СБУ имеет право не подчиняться противозаконному приказу».

Как сообщал УНИАН, 24 мая возле помещения ГПУ произошло столкновение между сотрудниками спецподразделения МВД «Беркут» с неизвестными лицами, одетыми в черную камуфляжную форму без опознавательных знаков.

В тот же день народный депутат фракции Партии регионов Тарас ЧОРНОВИЛ заявил журналистам, что спецподразделение «Альфа» передано в подчинение Управлению государственной охраны. «По нашим последним данным «Альфа» передана указанием или распоряжением, или указом Президента, который пока еще не обнародован, в распоряжение УГО, под руководство господина ГЕЛЕТЕЯ”, - сказал Т.ЧОРНОВИЛ.