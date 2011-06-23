Адвокат без образования 7 лет работал - никто и не заметил

В Черкассах сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью УМВД Украины в области выявили 39-летнего мужчину, который, не имея специального образования, занимался адвокатской деятельностью.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, оперативники установили, что в декабре 2004 года мужчина, использовав фиктивные диплом об окончании юридического факультета Киевского национального университета имени Т.Г.Шевченко, трудовую книжку и другие поддельные документы, получил свидетельство на право вести адвокатскую деятельность, которой с тех пор и занимался.

В отношении мошенника прокуратурой Черкасской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.