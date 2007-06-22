Крупная драка в центре Москвы произошла, как и планировалась

В Китайгородском проезде в Москве произошла крупная драка драка между молодыми людьми и выходцами с Кавказа, сообщил источник в правоохранительных органах Москвы.

"Драка произошла в 22.20 между двумя группами молодых людей. Пока известно об одном пострадавшем, который получил множественные удары по голове и был госпитализирован. Сотрудники милиции задержали 23 человека. Все они сейчас доставлены в ОВД Китай-Город, где с ними проводится разбирательство", - сказал собеседник агентства "Новости".

Сечас на месте происшествия находятся усиленные наряды милиции. Известно о нескольких группах, которые по два-три человека разбежались после драки.

"Все наряды милиции центрального округа столицы, в том числе милиция метрополитена, ориентированы на их поиск и задержание", - сказал источник.

Милиция устанавливает общее количество участвовавших в драке.

Напомним, что столкновение между кавказцами и праворадикальным ДПНИ (Движение против нелегальной иммиграции) ожидалось четыре часа назад на Манежной площади, где накануне, 21 июня, произошел конфликт с участием группы азербайджанцев. (Манежная площадь находится в километре от Китайгородского проезда). Однако представители обеих групп не решились начать столкновение в присутствии нескольких автобусов ОМОНа.

По материалам СМИ