Авикатастрофа Ту-134: в больнице умер 9-летний мальчик, вероятно украинец

В одной из больниц Карелии умер девятилетний мальчик, который был среди пассажиров самолета Ту-134, разбившегося 20 июня поздно вечером.

Таким образом, число жертв авиакатастрофы увеличилось до 45 человек, сообщает «Газета.ру».

По словам главного врача детской республиканской больницы Карелии Инги ЛЕПИСЕВОЙ, ребенок умер от многочисленных переломов и травм. В последнее время он находился без сознания, но до этого успел сказать врачам, что его зовут Антон.

Вместе с ним в катастрофе пострадала его 14-летняя сестра Анастасия, она доставлена на лечение в Москву. Также в Москву отправили еще четверых раненых в авиакатастрофе.

Как сообщал УНИАН, по данным Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Павла АСТАХОВА, двое украинских детей выжили в авиакатастрофе в Карелии. «Среди 52 людей, находившихся на борту самолета, было четверо детей. Двое погибли (Георгий Осипов 1996 года рождения, Симонова Елизавета 1999 года рождения). Выжили брат и сестра Антон и Анастасия ТЕРЕХИНЫ – граждане Украины. Как сообщил советник главы Республики Карелия по правам ребенка Владимир ЮГАНСОН, мальчик нетранспортабелен и сейчас находится в республиканской детской больнице. Анастасия отправлена на лечение в Москву. Мама детей погибла», - говорилось в сообщении от 21 июня.