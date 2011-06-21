Среди погибших в авиакатастрофе в России - двое украинцев

В России в результате авиакатастрофы погибли 44 человека, 8 пострадали.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении МЧС по Республике Карелия.

20 июня в районе поселка Бесовец на автомобильную трассу упал пассажирский самолет Ту-134, на борту которого находилось 52 человека – 43 пассажира и 9 членов экипажа. Самолет заходил на посадку аеропорта Петрозаводска и не дотянул до взлетно-посадочной полосы около километра.

При ударе о землю фюзеляж самолета разрушился, лайнер загорелся.

Среди 43 пассажиров, находившихся на борту, был один гражданин Швеции, один - Нидерландов и двое граждан Украины. Самолетом также следовала, предположительно, семья из четырех человек, у которых было двойное гражданство - РФ и США. Все иностранцы значатся в списке погибших.