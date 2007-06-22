Вопрос цены российского газа для Украины отложен до октября
Правительство РФ следит за переговорами
Вопрос цены российского газа для Украины не рассматривался на сегодняшнем заседании Комитета по вопросам экономического сотрудничества межгосударственной комиссии в Москве, он будет рассматриваться на следующем заседании Комитета, которое пройдет в Украине в октябре.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции по окончании заседания сообщил премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.
В свою очередь премьер-министр РФ Михаил ФРАДКОВ отметил, что вопрос о цене на газ для Украины будет решаться на уровне субъектов хозяйствования, и правительство России внимательно следит за переговорами по этому вопросу.
«Мы сотрудничаем (по определению цены на газ - УНИАН), заключены долгосрочные контракты, умеем договариваться», - сказал М.ФРАДКОВ.
Справка УНИАН. До января 2006 года газ в Украину поставлялся по цене 50 долларов за 1 тыс. кубометров. С января 2006 г. - 95 у.е за 1 тыс. кубов, а с января 2007 года - 130 долл. за тыс. кубов. Европейским потребителям Россия продает газ в среднем по 230 у.е. за тыс. кубов.