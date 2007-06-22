Вопрос цены российского газа для Украины отложен до октября

Вопрос цены российского газа для Украины не рассматривался на сегодняшнем заседании Комитета по вопросам экономического сотрудничества межгосударственной комиссии в Москве, он будет рассматриваться на следующем заседании Комитета, которое пройдет в Украине в октябре.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции по окончании заседания сообщил премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

В свою очередь премьер-министр РФ Михаил ФРАДКОВ отметил, что вопрос о цене на газ для Украины будет решаться на уровне субъектов хозяйствования, и правительство России внимательно следит за переговорами по этому вопросу.

«Мы сотрудничаем (по определению цены на газ - УНИАН), заключены долгосрочные контракты, умеем договариваться», - сказал М.ФРАДКОВ.

Справка УНИАН. До января 2006 года газ в Украину поставлялся по цене 50 долларов за 1 тыс. кубометров. С января 2006 г. - 95 у.е за 1 тыс. кубов, а с января 2007 года - 130 долл. за тыс. кубов. Европейским потребителям Россия продает газ в среднем по 230 у.е. за тыс. кубов.