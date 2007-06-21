Путин не понимает происходящего в Украине; Янукович объяснил

Президент РФ Владимир ПУТИН принял сегодня премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА. На встрече российский президент признался, что не понимает происходящего в Украине, сообщает NEWS.ru.

В.ЯНУКОВИЧ прибыл в Москву с двухдневным визитом для проведения совместно с российским коллегой Михаилом ФРАДКОВЫМ второго заседания комитета по вопросам экономического сотрудничества межгосударственной украинско-российской комиссии. Заседание комитета запланировано на пятницу, 22 июня.

Украинский премьер рассказал о нынешней политической ситуации в Украине. Сделал это он в ответ на признание российского президента, что он не может разобраться в хитросплетениях политического кризиса в Украине. "У вас нет оппозиции, у вас все у власти. Кто у вас оппозиция? Я что-то никак не могу разобраться. Там все при власти у вас", - сказал глава российского государства.

По мнению В.ЯНУКОВИЧА, причиной кризиса стала недоработка конституционной реформы, которую надо исправить. "Я думаю: будут выборы (в парламент) - не будут, в любом случае этот вопрос будет открытым, потому что баланс власти создает условия для ее эффективности", - цитирует ИТАР-ТАСС украинского премьера.

"К сожалению, мы проходим очередной этап политического кризиса в Украине, который фактически начался с начала апреля, - сказал В.ЯНУКОВИЧ. - Главное, чего удалось добиться за этот период - и мы считаем, что это большое достижение, что все ветви власти на сегодняшний день вошли в правовое поле".

"Но остались еще нерешенные вопросы, которые необходимо решить, в основном, оппозиции", - добавил В.ЯНУКОВИЧ. По мнению премьера, "это те вопросы, которые фактически открывают дорогу к проведению законных выборов". "Это было наше первое требование, а второе требование коалиции - если выборы состоятся, они должны быть прозрачными, честными, для этого необходимо было принять соответствующее законодательство", - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Президент В.ПУТИН выразил надежду на урегулирование кризиса в Украине. "Мы рассчитываем на то, что наш основной партнер на пространстве бывшего СССР, да и вообще один из основных экономических и политических партнеров справится и с этими проблемами как можно быстрее. Все восстановится и пойдет своим чередом. Надеемся, в рамках закона, действующей Конституции и на благо всего украинского народа", - подчеркнул президент РФ.

Как отметил В.ПУТИН, несмотря на все перипетии последнего времени за первые четыре месяца наблюдается значительный рост товарооборота, причем опережающими темпами растет именно украинский экспорт в Россию. По словам президента РФ, это касается товаров машиностроения, сельхозпродукции и некоторых других отраслей. "Я уверен, что и сегодняшний Ваш визит пойдет на пользу и будет способствовать расширению и укреплению нашего взаимодействия", - сказал В.ПУТИН.