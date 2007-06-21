Воры украли с машины «скорой помощи» электрокардиограф
21:14, 21 июня 2007Общество
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Теперь пытаются понять зачем
В Херсоне двое воров похитили из машины «скорой помощи» электрокардиограф, который стоит 4 тыс. грн.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре общественных связей УМВДУ в Херсонской области, грабителей уже задержали и украденное вернули. Задержанные даже не смогли объяснить, для чего они украли такой специфический аппарат. Продолжается следствие.
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