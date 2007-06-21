Киевский мэр сменил ректора педуниверситета

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал распоряжение о назначении и.о. ректора Киевского педагогического университета им. Б. Гринченко Виктора ОГНЕВЮКА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, этому распоряжению предшествовало другое – об освобождении ректора этого заведения Зинаиды СИВЕРС за несоответствие занимаемой должности из-за недостаточной квалификации.

Заместитель председателя КГГА Виталий ЖУРАВСКИЙ информировал, что есть закон Украины о высшем образовании и, в соответствии со ст. 39 данного закона, ректором высших учебных заведений ІІІ, ІV уровней аккредитации может быть только профессор.

“Вы не найдете ни одного университета, где ректором был бы человек без этого звания. В Киеве достаточно людей, которые могут возглавить этот университет. Мы назначили исполняющим обязанности ректора доктора философских наук, профессора, члена-корреспондента Академии педагогических наук Виктора ОГНЕВЮКА. Он будет руководить заведением 6 месяцев, а дальше коллектив университета тайным голосованием определит, кто будет ректором», - сказал он.

В.ЖУРАВСКИЙ заверил, что все опытные члены педагогического коллектива, которые добросовестно исполняют обязанности, останутся на своих местах.

По его словам, столичная власть заинтересована в развитии университета. Для этого вскоре три городских педагогических колледжа и университет объединят в один комплекс.

«Мы увеличим университет, его материальную базу и финансирование. Вырастет и престижность учебного заведения: я убежден, что вскоре он нисколько не будет уступать Национальному педагогическому университету им. Драгоманова», - отметил В.ЖУРАВСКИЙ.

Справка УНИАН. 8 июня Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал распоряжение КГГА о продлении срока проверки финансово-хозяйственной деятельности Киевского городского педагогического университета им. Гринченко.

В распоряжении, размещенном на официальном веб-портале столичной власти, указано, что проверка продлена на один месяц со дня выхода указанного распоряжения в связи с “выявленными нарушениями при проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Киевского городского педагогического университета им. Б.Д.Гринченко, согласно распоряжению №327 от 27.03.2007 года (текст которого отсутствует на веб-портале КГГА – УНИАН) и необходимостью подробного выяснения обстоятельств совершения указанных нарушений”.

14 июня на пресс-конференции преподаватели и студенты Киевского городского педагогического университета им. Б.Гринченко призывали КГГА прекратить давление на вуз.