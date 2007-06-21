Люди Президента переживают, хватит ли у Януковича денег

Заместитель главы Секретариата Президента Виктор БОНДАРЬ заявляет об угрозе отсутствия ресурсов для выплаты зарплат в четвертом квартале из-за повышения социальных выплат с 1 июня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам на брифинге.

«Возникает вопрос, не станут ли бешенные выплаты именно в предвыборный период угрозой выплатам зарплат и пенсий в четвертом квартале. Есть ли ресурс в правительстве для выплат таких повышенных зарплат и пенсий, которые сейчас проводятся во время предвыборной агитации», - сказал В.БОНДАРЬ, подчеркнув, что Президент ни в коем случае не против повышения зарплат, пенсий, социальных выплат, однако считает, что при этом «должна быть какая-то экономика».

Как отметил В.БОНДАРЬ, в данном случае он понимает правительство, которое, по его мнению, решило возложить на последующее правительство проблемы, которые могут возникнуть в четвертом квартале.

«Я бы попросил экономический блок правительства поменять политику, и вместо политических лозунгов подумать о том, что происходит в экономике, и разработать политику хотя бы на один год», - сказал В.БОНДАРЬ.

По его словам, за счет повышения зарплат будут сокращаться другие расходы в бюджете. В первую очередь те, которые касаются капитальных вложений – на строительство, газопроводы. Он также отметил, что Секретариат до сих пор не получил от правительства окончательных результатов расчетов повышения зарплат и как это скажется на бюджете.

«Расчеты колеблются от 5,5 до 10 млрд. грн. Если учитывать 5,5 млрд., то на 5,5 млрд. будут сокращены другие расходы в бюджете», - отметил он, добавив, что таким образом в четвертом квартале можно получить искусственное регулирование бюджета. «Однако зарплаты и пенсии никто не будет резать, каким бы не было следующее правительство», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада V созыва приняла 4 мая Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2007 год». Законом увеличена доходная часть госбюджета на 5 млрд. грн. Из этой суммы будет выделено на внедрение второго этапа Единой тарифной сетки 4,2 млрд. грн. Также предусмотрена доплата за звание в системе образования - 201 млн. грн., 127 млн. грн. предусмотрено на создание Государственного реестра избирателей.

29 мая Президент подписал эти изменения в госбюджет.

По данным Министерства труда и социальной политики, общие расходы на выплату пенсий составляют почти 8 миллиардов гривен. Повышение пенсий коснется свыше 11,5 миллиона пенсионеров. В среднем пенсия возрастет на 39 грн., и ее размер будет составлять 553 грн. Также увеличится минимальная пенсионная выплата для инвалидов, которая не пересматривалась с 2004 года. 641 тысяча неработающих инвалидов 2-й и 3-й группы, размер пенсии которых не достигает прожиточного минимума, получат доплату в размере до 42 грн.

В июне начисление зарплаты работникам бюджетной сферы будет осуществляться в повышенных размерах. Повышенные зарплаты получат 3,5 млн. бюджетников. В соответствии с ростом минимальной заработной платы (с 1 июля - до 440 грн. и с 1 октября - до 460 грн.) будет осуществляться повышение зарплаты в отраслях бюджетной сферы в параметрах внедрения второго этапа ЕТС. Следовательно, до 1 октября для этой категории работников состоится поэтапное повышение заработной платы в среднем в 1,4 раза, сообщили в Минтруда.