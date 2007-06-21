Американцы назвали лучший фильм всех времен и народов (фото)

Американский институт кинематографии /АИК/ вновь назвал ленту "Гражданин Кейн" Орсона Уэллса "лучшим фильмом всех времен и народов".

В 1998 году эта организация уже отдавала картине, вышедшей на экраны в 1941 году, пальму первенства среди 100 лучших фильмов на планете.

На втором месте в почетном листе - фильм Фрэнсиса Форда Кополлы "Крестный отец". 10 лет назад эта лента занимала третье место, уступая "Касабланке" Майкла Кёртица. Теперь картины поменялись местами и у "Касабланки" - "бронза".

Самые стремительные скачки вверх совершили ленты "Бешеный бык" /1980 г/ Мартина Скорсезе - с 28-го на 4-е место и "Головокружение" /1958 г/ Альфреда Хичкока - с 61-го на 9-е. Пятую позицию занял фильм "Поющие под дождем" /1952 г/.

Далее в десятке следуют: "Унесенные ветром" /1939 г/, "Лоуренс Аравийский" /1962 г/, "Список Шиндлера" /1993 г/, "Волшебник страны Оз" /1939 г/.

ИТАР-ТАСС