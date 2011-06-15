Укрзализныця планирует электрифицировать 372 км путей

В 2011 году общий объем работ «Укрзализныци» по электрификации составит 372 км путей.

Как сообщила УНИАН пресс-служба «Укрзализныци», об этом говорится в Программе электрификации железных дорог на 2011-2016 годы, утвержденной приказом генерального директора «Укрзализныци» Владимира КОЗАКА 10 июня т.г.

В частности, планируется закончить электрификацию участка Полтава-Красноград-Лозовая - это 176 км на направлении основного коридора внедрения ускоренных и скоростных поездов Львов-Киев-Полтава-Донецк. Также будет электрифицировано 95 км участка Малая Перещепинская - Кременчуг на направлении смешанного движения Тополи-Купянск-Основа-Люботин-Полтава-Кременчуг-Знаменка и 101 км участка Фастов - Житомир – Новоград-Волынский.

Согласно сообщению, согласно шестилетней программе электрификации, в 2012 году планируется электрифицировать 167 км путей. Это 80 км участка Долинская-Николаев, 37 км участка Черноморская-Береговая и 50 км участка Фастов-Житомир-Новоград-Волынский отклонения движения грузовых поездов с основного пассажирского коридора на участок Фастов-Козятин.

За 2013 года будет электрифицировано 396 км, в частности, 84 км участка Волноваха-Камыш-Заря для преимущественно грузового движения, 68 км участка Долинская-Николаев, 105 км участка Николаев-Колосовка, 98 км участка Красноград-Новомосковск (для внедрения скоростного движения на направлении Киев-Днепропетровск), 41 км участка Фастов – Житомир – Новоград-Волынский.

В 2014 году планируется электрифицировать 106 км путей: 55 км участка Николаев-Херсон, 51 км участка Камыш-Заря-Пологи-Запорожье.

В 2015 году предусмотрено электрифицировать 300 км путей: 64 км участка Ворожба-Сумы-Люботин, 101 км участка Херсон-Вадим, 30 км участка Вадим-Джанкой и 105 км участка Камыш-Заря-Пологи-Запорожье.

Кроме того, за 2016 год планируется выполнить работы по электрификации 221 км: 161 км на участке Ворожба-Сумы-Люботин и 60 км участка Вадим-Джанкой.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» утвердила программу электрификации на 2011-2016 гг., согласно которой в ближайшие шесть лет ведомство планирует электрифицировать в целом 1562 км эксплуатационной длины железнодорожных путей. Электрификация будет проведена на участках, находящихся на направлениях разграничения движения пассажирских и грузовых поездов и на участках внедрения скоростного движения по пяти железных дорогах: Южной, Одесской, Приднепровской, Юго-Западной и Донецкой.