Кто позаботится об особо ценных торфяниках?

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины (относительно приведения в соответствие с Кодексом Украины о недрах)».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовал 261 из 385 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусматривается к особо ценным землям отнести торфяники, которые используются в качестве земель сельскохозяйственного назначения.

Кроме того, планируется, что земельные участки особо ценных земель, которые находятся в государственной или коммунальной собственности, могут изыматься (выкупаться) для строительства объектов общегосударственного значения, дорог, линий электропередач и связи, трубопроводов, осушительных и оросительных каналов, геодезических пунктов, жилья, объектов социально-культурного назначения, нефтяных и газовых скважин и производственных сооружений, связанных с их эксплуатацией, а также для добычи торфа, по постановлению Кабинета министров или по решению соответствующего местного совета, если вопрос об изъятии (выкупе) земельного участка согласован с Верховной Радой Украины.

Также предусмотрено, что от возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства освобождаются граждане и юридические лица в случае использования земельных участков для добычи торфа при условии возвращения земельных участков в состояние, пригодное для использования в общественном производстве.