Посол США советует Януковичу не наносить вреда украинским крестьянам

Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Уильям ТЕЙЛОР советует украинскому правительству не ограничивать экспорт зерна и действовать рыночными методами.

Такое мнение он высказал сегодня в эфире “5-го канала”, комментируя ситуацию с неурожаем зерна в Украине.

"Вообще-то говоря, очень тяжело обосновать вмешательство на рынке зерна. Мы знаем, что была большая засуха, и правительство пытается сейчас защитить интересы людей, но самый короткий способ защитить - это позволить рынку работать, увеличивать объем производства, чтобы хлеб равномерно распределялся по всей стране", - отметил посол.

У.ТЕЙЛОР отметил, что ограничение экспорта в первую очередь ударит по украинским крестьянам и фермерам. "Если вы ограничиваете, то делаете это во вред крестьянам. Нужно позволить рынку работать. В конечном итоге, есть мировой рынок, пшеницу можно завезти из другого места", - цитирует посла “Украинская правда”.

Он также сказал, что правительство США будет поощрять правительство Украины "не вмешиваться в рынок".

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины с 1 июля ограничивает реализацию зерна на экспорт. Как сообщил министр аграрной политики Юрий МЕЛЬНИК, запрет на экспорт зерна будет касаться урожая 2006 и 2007 лет.

Согласно постановлению КМУ от 20 июня, ограничение экспорта зерна будет действовать до 1 октября 2007 года в объеме 3 тыс. тонн на каждую сельхозкультуру – пшеницу, смеси из пшеницы, ячменя, кукурузы и ржи.

В постановлении также говорится, что на протяжении марта-апреля и 25 дней мая было заключено экспортных соглашений на пшеницу общим объемом 653,5 тыс. тонн, из нее продовольственной - 507,5 тыс. тонн, в том числе за период с 18 до 25 мая, соответственно, - 442 и 312 тыс. тонн.