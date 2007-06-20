Россия предложила создать ”зерновую ОПЕК”, украинский министр не против

Россия предлагает создать "зерновую ОПЕК" для координации мировой торговли зерном. Об этом в среду вечером по итогам заседания российско-украинской комиссии по вопросам АПК рассказал журналистам министр сельского хозяйства России Алексей Гордеев.

"Россия предложила обратиться к странам - основным производителям и экспортерам зерна с идеей о создании организации по типу той, что есть у экспортеров энергоресурсов, своего рода зерновой ОПЕК для координации производства и торговли зерном в мире", - цитирует заявление министра РИА Новости.

По его словам, с учетом растущей потребности в зерне для производства биотоплива, а также для продовольственных нужд, все страны мира должны иметь баланс производства и потребления зерна.

Министр аграрной политики Украины Юрий Мельник согласился с предложением Гордеева, отметив, что России, Украине и Казахстану необходимо скоординировать действия на зерновом рынке.

Министры также рассказали, что в нынешнем году ряд регионов России и Украины серьезно пострадали от засухи, что может нанести урон урожаю зерновых. Однако, по мнению Гордеева, причин для тревоги нет - запасы зерна обеих стран могут удовлетворить внутренние потребности и сохранить экспорт на уровне прошлых лет.

"Нас беспокоит ряд мировых тенденций, прежде всего, рост мировых цен на зерно. В настоящее время цена за одну тонну продовольственного зерна составляет более 200 долларов", - добавил глава Минсельхоза РФ. Россия ежегодно экспортирует в среднем 12 миллионов тонн зерна, Украина - 10 миллионов тонн.