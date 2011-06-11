"Укрзализныця" возобновляет работу патронатных служб

«Укрзализныця» возобновляет деятельность патронатных служб железнодорожной отрасли в полном объеме.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Укрзализныци», такое решение принято советом ведомства 9 июня 2011 г.

В частности, принято решение на всех железных дорогах Украины организовать патронатные службы по предоставлению помощи тяжелобольным и немощным одиноким ветеранам-железнодорожникам. Все железные дороги до конца июня должны предоставить предложения по созданию патронатных служб.

По данным ведомства, почти 2 тыс. бывших железнодорожников подпадают в данную категорию и нуждаются в особом внимании. Ранее патронатные службы действовали со времени создания «Укрзализныци» до 2006 года, а в дальнейшем почти везде прекратили свою деятельность из-за нехватки финансирования.

На сегодняшний день работа патронатной службы налажена только на Донецкой железной дороге, где 22 работника службы опекают 310 ветеранов. На Львовской железной дороге волонтеры безвозмездно заботятся о 315 ветеранах, на Южной железной дороге 869 ветеранов-железнодорожников находятся также на попечении волонтеров. На Одесской железной дороге из 140 одиноких ветеранов отрасли 90 находятся на обслуживании местных органов защиты населения, остальными опекаются волонтеры. 144 ветерана Приднепровской железной дороги находятся на обслуживании у местных служб Красного Креста. На Юго-западной железной дороге 185 одиноких пенсионеров, о которых в настоящее время заботится железная дорога.