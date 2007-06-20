Аграрные министры не воспринимают угрозы Януковича всерьез

Аграрный блок правительства не боится отставки, так как знает подходы Премьер-министра Виктора Януковича к проблемам. В частности, вице-премьер Виктор Слаута, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в среду, заявил, что глава правительства ознакомлен с ситуацией на рынке хлеба, и ему было известно о проблемах в ряде регионов, таких как Днепропетровская, Житомирская и Черновицкая области.

Как передает ЛигаБизнесИнформ, В.Слаута подчеркнул: "Мы знаем подходы Виктора Федоровича. Он вовремя подсказал аграрному блоку, и мы отрабатываем те вопросы, которые необходимо отрабатывать".

По его словам, в Украине вообще нет и не будет проблем с хлебом, так как существуют значительные запасы. Вместе с тем, он признал, что аграрный блок украинского правительства, наверное, должен быть более бдительным в таких вопросах.

Как сообщалось, на прошлом заседании правительства В.Янукович пригрозил уволить вице-премьера Виктора Слауту, министра аграрной политики Юрия Мельника и главу Минэкономики Анатолия Кинаха, если за неделю вопрос с ростом цен на хлеб в регионах не будет решен. В пятницу первый вице-премьер-министр Николай Азаров обвинил представителей БЮТ в причастности к росту цен на хлебобулочные изделия. Вчера на брифинге В.Янукович заверил, что правительство не допустит кризиса на рынке хлебопродуктов, управляемого какой-либо политической силой.

Тем временем проверку нарушений на рынке зерна и хлебобулочных изделий уже начала Генеральная прокуратура Украины.