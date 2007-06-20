Аграрные министры не воспринимают угрозы Януковича всерьез
Слаута знает подходы...
|Виктор Слаута
Как передает ЛигаБизнесИнформ, В.Слаута подчеркнул: "Мы знаем подходы Виктора Федоровича. Он вовремя подсказал аграрному блоку, и мы отрабатываем те вопросы, которые необходимо отрабатывать".
По его словам, в Украине вообще нет и не будет проблем с хлебом, так как существуют значительные запасы. Вместе с тем, он признал, что аграрный блок украинского правительства, наверное, должен быть более бдительным в таких вопросах.
Как сообщалось, на прошлом заседании правительства В.Янукович пригрозил уволить вице-премьера Виктора Слауту, министра аграрной политики Юрия Мельника и главу Минэкономики Анатолия Кинаха, если за неделю вопрос с ростом цен на хлеб в регионах не будет решен. В пятницу первый вице-премьер-министр Николай Азаров обвинил представителей БЮТ в причастности к росту цен на хлебобулочные изделия. Вчера на брифинге В.Янукович заверил, что правительство не допустит кризиса на рынке хлебопродуктов, управляемого какой-либо политической силой.
Тем временем проверку нарушений на рынке зерна и хлебобулочных изделий уже начала Генеральная прокуратура Украины.