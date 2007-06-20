Мельниченко обвинил Балогу в срыве следствия по убийству Гонгадзе

Экс-майор Госохраны Николай МЕЛЬНИЧЕНКО заявляет, что Секретариат Президента препятствует расследованию дела об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Как сообщает “Украинская правда”, об этом говорится в заявлении Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, в котором он отмечает, что в среду по вине Секретариата было сорвано следственное действие по делу Г.Гонгадзе, которое должно было подтвердить его показания, предоставленные Генеральной прокуратуре.

"На сегодня на 10.00 были приглашены эксперты, понятые, статисты и другие. В 9.40 следователь Генпрокуратуры сообщил об отмене следственного действия... Я уже много лет инициирую проведение следственного действия в бывшем кабинете Президента Леонида КУЧМЫ и такое действие наконец планировалась как в мае, так и июне этого года", - заявляет Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Он считает, что такие действия являются целенаправленным деянием главы Секретариата Президента Виктора БАЛОГИ "на срыв не только следственного действия, но и расследования вообще, которое имеет целью непривлечение КУЧМЫ, ЛИТВИНА и других к уголовной ответственности за совершенные ими особо тяжкие преступления против людей и государства".

"К сожалению, Генеральная прокуратура, которая является независимым органом, нет возможности преодолеть такого монстра, как Секретариат Президента", - сказано в заявлении.

Н.МЕЛЬНИЧЕНКО также уверен, что такое поведение В.БАЛОГИ является закономерным, "поскольку он также является фигурантом записей, и это должно стать предметом расследования".