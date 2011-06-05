Умерла Юлия Белянчикова

Знаменитая советская телеведущая, заслуженный врач Юлия Белянчикова скончалась 5 июня после тяжелой и продолжительной болезни, не дожив месяц до 71 года. Юлия Васильевна скончалась в одной из московских клиник, куда была доставлена в начале мая с переломом шейки бедра, на днях перенесла сложную операцию.

С 1969 по 1992 год Белянчикова бессменно вела утром по субботам одну из самых популярных на советском телевидении передач: "Здоровье".

После ухода из телепередачи "Здоровье" Белянчикова вела другие медицинские программы - "Город. Здоровье", "Здоровое утро", "Медицинское обозрение", несколько лет возглавляла журнал "Здоровье".