На хулиганов, которые побили журналистов, завели дело

Прокуратура Подольского района Киева возбудила уголовное дело в отношении трех граждан по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов «5 канала» и хулиганства, совершенного группой лиц.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры города Киева.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 171 и ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

Как установлено, 1 июня трое человек в состоянии алкогольного опьянения беспричинно напали на съемочную группу «5 канала» в одном из столичных дворов на ул. Еленовской. Журналисты снимали там сюжет в соответствии с редакционным заданием.

При этом злоумышленники грубо нарушили общественный порядок, нанесли телесные повреждения оператору и человеку, дававшему интервью.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия с целью установления всех обстоятельств происшествия и причастных к совершению этого преступления лиц.