МИД сделало ЕС ”жёсткое заявление”

Министерство иностранных дел Украины сделало заявление для Европейского Союза относительно унификации перечня документов, необходимых для получения виз, и деятельности посредников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам в Люксембурге министр иностранных дел Украины Арсений ЯЦЕНЮК.

По его словам, соответствующее заявление было официально оглашено на заседании Совета по вопросам сотрудничества между Украиной и ЕС. «Сегодня мы выступили с достаточно жестким заявлением», - сказал министр.

Он отметил, что в документе МИД Украины, во-первых, выразило надежду, что подписанное сегодня соглашение об упрощении визового режима одинаково будут применять и будут выполнять все страны-члены ЕС.

МИД Украины рассчитывает, что в посольствах всех стран-членов ЕС будет унифицирован перечень документов, необходимых для получения виз.

Кроме того, по словам А.ЯЦЕНЮКА, в документе министерство выразило убеждение, что стоимость виз будет составлять 35 евро, а не 40 или 60, как сейчас в посольствах некоторых стран-членов ЕС, которые работают с помощью посреднических фирм.

«Мы также отметили, что данное соглашение не предусматривает посредников, а если нужны посредники, то, возможно, нужно проводить политические консультации», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Как сообщал УНИАН, Украина и Европейский Союз, по итогам сегодняшнего заседания Совета по вопросам сотрудничества в Люксембурге, подписали соглашение об упрощении визового режима. Соглашение вступает в силу после ратификации Верховной Радой Украины и Европарламентом.