166 граждан Украины ожидают эвакуации из сектора Газа
Кабмин выделил 450 тыс. грн.
166 граждан Украины намерены покинуть сектора Газа, захваченный несколько дней назад боевиками движения ХАМАС.
Кроме того, сейчас выезда из сектора Газа ожидают 141 гражданин России, 19 граждан Молдовы, Казахстана и Беларуси, передает ИТАР-ТАСС.
Большинство из них - женщины, вышедшие замуж за палестинцев, и их дети.
Как сообщал УНИАН, в связи с обострением ситуации в секторе Газа Палестинской Национальной Автономии в Посольство Украины в Израиле обратились граждане Украины, проживающие в данном регионе, с просьбой вывезти их за пределы зоны боевых действий.
Кабинет Министров Украины выделил 450 тыс. грн. для эвакуации украинцев из Палестины.
На сегодня МИД Украины принял все необходимые меры, связанные с подготовкой к вывозу из сектора Газа украинских граждан.