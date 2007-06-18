Ющенко потребует выгнать Станик и К°

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО планирует обратиться сегодня с письмом к Конституционному Суду относительно недопустимости участия в заседаниях Суда уволенных им судей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила заместитель главы Секретариата Президента, Представитель главы государства в Конституционном Суде Марина СТАВНИЙЧУК сегодня на брифинге.

По словам М.СТАВНИЙЧУК, позиция Президента остается неизменной, и сегодня в Секретариате Президента готовится письмо к Конституционному Суду, в котором Президент будет подчеркивать необходимость соблюдения закона о Конституционном Суде Украины и регламента КС относительно участия в заседаниях судей КС, которые в соответствии с указом Президента были освобождены.

Как сообщал УНИАН, Президент своими указами от 30 апреля, 1 и 10 мая освободил Валерия ПШЕНИЧНОГО, Сюзанну СТАНИК и Владимира ИВАЩЕНКО с должностей судей КС в связи с нарушением присяги.

14 мая в Конституционный Суд Украины поступили конституционные представления народных депутатов относительно конституционности указа Президента Украины об освобождении В.ПШЕНИЧНОГО, С.СТАНИК и В.ИВАЩЕНКО с должностей судей КС.

11 июня Коллегия судей КС отказала в открытии производства по делу относительно указа Президента об освобождении В.ПШЕНИЧНОГО, С.СТАНИК и В.ИВАЩЕНКО.