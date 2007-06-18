Сегодня в Киев прибывает король белого блюза Гарри Мур

В понедельник, в 14.55, всемирно известный гитарист, король белого блюза Гарри МУР прибывает в Киев, чтобы завтра в Национальном дворце «Украина» дать эксклюзивный концерт, во время которого будет презентовать украинской публике свой новый, уже 25-й альбом.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил один из организаторов концерта Гарри МУРА в Киеве директор компании “Euroshow” Сергей ГАЛУЗИН.

Поселится Г.Мур в гостинице "Премьер Палац". По словам С.Галузина, гитарист каких-то особых условий не выдвигает. Сегодня у него по плану экскурсия по Киеву, а завтра он целый день будет готовиться к концерту. Также завтра, в 15.00, он даст пресс-конференцию в "Премьер Палаце", но для "ограниченного количества журналистов".

Сегодня ночью из Лондона прибыли два фургона аппаратуры, которая будет использоваться на концерте.

Г.Мур впервые будет давать концерт на постсоветском пространстве. Он ни разу не был в Москве, хотя московские организаторы ведут переговоры относительно организации концерта уже на протяжении 10 лет. Музыкант посетит столицу России после Киева.

Г.Мур – последний из романтиков рок-н-ролла, хотя вряд ли его музыку можно отнести к одному жанру. По оценкам экспертов, в его музыке представлены и блюз, и джаз, и хард-рок.