Россиянам разрешили есть сыр с Украины

Российская федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 16 июня разрешила экспорт молочной продукции компаниям "Гадячсыр" и "Пирятинский сырзавод" в Россию после вынужденного двухнедельного перерыва. Об этом журналистам сообщил начальник управления Государственной ветеринарной службы Полтавской области Сергей АРАНЧИЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, в начале июня в продукции данных предприятий обнаружили кишечную палочку и ветеринарная служба РФ запретила их ввоз.

На заводах в течение последних 2-х недель проведена работа по улучшению санитарного состояния производства и повышения качества продукции, и теперь к продукции претензий нет, заверил С.АРАНЧИЙ.

Как сообщал УНИАН, в марте 2006 года Россельхознадзор разрешил экспорт молочной продукции "Гадячсыр" и "Пирятинский сырзавод" в Россию.

После введенного 20 января 2006 года запрета на ввоз украинской продукции животноводства в Россию Россельхознадзор разрешил ввоз молочной продукции на российскую территорию только 6 украинским предприятиям.