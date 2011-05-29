СБУ и таможня изъяла у жителя Крыма старинные книги

Крымские сотрудники Службы безопасности Украины и таможни обнаружили и изъяли у жителя Крыма книги середины XIX - начала XX века и предметы обихода - керамический сосуд, орнаментную ткань, печной изразец и старинный сундук, которые он намеревался вывезти из Украины в ЮАР.

47-летий крымчанин упаковал груз в картонные коробки так, чтобы они в ходе таможенного досмотра не привлекали к себе повышенного внимания, но конспирация не помогла, сообщил пресс-центр главного управления СБУ в Крыму.

Согласно предварительному экспертному заключению сотрудников «Центрального музея Тавриды», изъятые предметы представляют историческую и культурную ценность.

СБУ возбудила уголовное дело по факту покушения на незаконное перемещение через государственную границу Украины ценностей. Если вина крымчанина будет доказана, ему грозит от трех до семи лет лишения свободы с конфискацией контрабанды.