Фермер сидит под РГА на грузовике с бензином и угрожает самосожжением

Сегодня утром в поселке Драбов Черкасской области к Драбовской райгосадминистрации на загруженной канистрами с бензином грузовике подъехал фермер Александр БИРЮК. Он пообещал себя сжечь, если райгосадминистрация не продлит ему срок аренды на землю.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Черкасской областной организации партии «Батькивщина».

По словам фермера А.БИРЮКА, чиновники решила отдать 188,4 га пашни в одном из сел Драбовского района другому арендатору исключительно из-за того, что тот является депутатом Черкасского облсовета от Партии регионов.

На месте происшествия в настоящее время находятся работники милиции и спасатели.

В то же время, как сообщает официальный сайт ВО «Батькивщина», заместитель председателя Верховной Рады, один из лидеров партии «Батькивщина» Николай ТОМЕНКО обратился к генеральному прокурору Украины относительно предоставления правовой оценки решению Драбовской РГА о передаче другому арендатору земель, которые находились в пользовании местного фермера А.БИРЮКА.

Н.ТОМЕНКО обратил внимание на то, что согласно требованиям Закона «Об аренде земли», арендатор, который должным образом выполнял условия договора аренды, имеет преобладающее право на возобновление такого договора, и отметил необходимость принять меры по обеспечению соблюдения соответствующих норм законодательства и остановить произвол местных чиновников по земельному вопросу.