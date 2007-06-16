К Элтону Джону пришли Ющенко и Кучма (фото)

Президент Виктор Ющенко с женой побывали на открытии выставки фотографий из персональной коллекции Элтона Джона в "Пинчук Арт-Центре".

В своем приветствии Элтон Джон поблагодарил фонд Елены Франчук "Анти-СПИД" и сказал, что "счастлив от того, что может распространять свою любовь".

В свою очередь Виктор Пинчук, представляя певца, сказал, что "это не сон, Элтон Джон действительно в Киеве, я счастлив, что осуществилась моя мечта, а также мечта многих украинцев".

На выставке также присутствуют экс-президент Леонид Кучма с женой и внуком, Елена Франчук, экс-премьер Юрий Ехануров, министр транспорта и связи Николай Рудьковский и министр по чрезвычайным делам Нестор Шуфрич.

Кроме того на открытие пришли депутат от БЮТ Евгений Губский и член "Нашей Украины" Петр Порошенко с женами, Александр Бригинец, политолог Дмитрий Выдрин, адвокат Сергей Власенко и руководитель "ИСД" Сергей Тарута.

Также присутствуют многочисленные общественные и культурные деятели, в частности, певец Святослав Вакарчук, Наталья Могилевская, Руслана, Кузьма Скрябин, художник Сергей Поярков, Игорь Лихута с Таисией Повалий и скульптор Олег Пинчук.

Украинская правда