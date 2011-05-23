Что общего между маркетингом и воспитанием детей

Во вторник, 24 мая, в информационном агентстве УНИАН в рамках Лаборатории "Сделай себя сам" пройдет тренинг «Курс родительского мастерства: как понимать ребенка».

Об этом сообщил ведущий тренинга - руководитель программы "Открытая школа: альтернативное образование" Евгений МИРОШНИЧЕНКО.

Е.МИРОШНИЧЕНКО считает, что воспитание – такая же технология, как маркетинг, финансы, управление: она не сложная, просто многие родители ее не знают.

«Я смотрю на свою дочь (а ей уже 14) и вижу, как непросто ей дается "взросление". И я вспоминаю себя, когда был подростком – мне казалось, меня никто не понимает и (о, ужас!) никогда не смогут понять», - говорит Е.МИРОШНИЧЕНКО.

Мастерство родителей, по его словам, состоит в том, чтобы задавать правильные вопросы, находить ответы и последовательно воплощать эти ответы в жизнь.

«Чаще всего мы опираемся на собственный опыт и на то воспитание, которое мы получили. Однако, в современном мире этого недостаточно. Нужны точные знания: "Как воспитывать ребенка, чтобы он вырос здоровым, счастливым и успешным?". И, если со здоровьем более-менее понятно (благо есть много книг, передач и доктор КОМАРОВСКИЙ), то про успех, а тем более про счастье - возникает много вопросов», - утверждает Е.МИРОШНИЧЕНКО.

По его словам, тренинг в УНИАН будет посвящен именно поиску ответов на вопросы, как понять ребенка и как сделать его успешным и счастливым.

В частности, будут обсуждаться такие вопросы:

Почему так трудно иногда найти общий язык и понять своего ребенка?

Почему ребенок обижается на своих родителей?

Насколько родители должны вмешиваться в жизнь своего ребенка: когда надо "включиться", а когда – "просто не мешать"?

Как научиться договариваться ребенком и как научить его этому?

Как перестать управлять жизнью ребенка и передавать ему ответственность?

Что происходит с ребенком, когда его критикуют?

Почему ребенку не нравится, когда мы его хвалим?

Время проведения семинара – 24 мая, вторник, 19.00-22.00. Адрес – г. Киев, ул. Крещатик, 4. Более подробно о записи на тренинг можно узнать здесь.

Справка УНИАН: Евгений МИРОШНИЧЕНКО – бизнес-тренер, профессиональный оргконсультант, руководитель программы "Открытая школа: альтернативное образование". В рамках этой программы для детей и подростков разрабатывается: технология эффективного образования - Центр интенсивного обучения «Новый репетитор», технология эффективной социализации - Летний городской лагерь «Мастерская Успеха» (Киев), технология дистанционного обучения детей и взрослых - «Живой учебник».