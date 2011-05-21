На Крещатике празднуют День Европы

В Киеве на Крещатике началось празднование Дня Европы.

Как передает корреспондент УНИАН, в программе празднования - Европейский парад, который пройдет по Крещатику до Майдана Незалежности.

В 13.00 на сцене у административного здания КГГА начнется торжественная церемония открытия Дня Европы в Киеве. В церемонии планируется участие министра иностранных дел, министра культуры и туризма, председателя и заместителей председателя Киевской горгосадминистрации, представителя Еврокомиссии в Украине, послов стран - членов ЕС и общественности.

После официальной части открытия праздника киевляне и гости города смогут посетить на Крещатике «Европейский городок», который состоит из павильонов, представляющих каждое государство - члена ЕС, Еврокомиссию и международные организации. Каждый павильон презентует географию, культуру, историю и самые крупные города стран - членов Евросоюза. В городке также будет работать павильон «Украина», где гости нашего государства смогут лучше узнать национально-культурные особенности Украины.

В «Европейском городке» к сведению посетителей будет представлена экспозиция тематических национальных павильонов стран - членов ЕС, будут работать информационно-интерактивные площадки. В частности, будут проведены публичные дебаты на тему “Преодолеваем визовые барьеры вместе! Европа – наш общий дом!”.

Кроме того, с 10.00 до 19.00 на Крещатике будет проходить развлекательно-спортивная акция в поддержку Чемпионата Европы по футболу 2012 года «Городок Евро-2012». В рамках акции пройдет ряд мероприятий, в частности: промомероприятие «Сопровождай футболистов Евро-2012»; конкурс «Player Escort»; викторина среди школьников «Что ты знаешь о Чемпионате Европы по футболу, о Евро-2012?» с награждением призами от спонсоров; обустройство зоны граффити (разрисовка спрей-красками декоративной стены) на футбольную тематику с мастер-классом от молодежной художественной мастерской; размещение уголка промопродукции Евро-2012 с информационными материалами о принимающем городе Киев и пр.

Также ряд промомероприятий ко Дню Европы проведут и спонсоры. Так, в центре Киева будут работать аттракционы «Уличный футбол», «Уличный пенальти», «Футбольный дриблинг»; настольный футбол; пройдут конкурс по футбольному фристайлу «Чеканка»; конкурс на лучший футбольный баннер; футбольное граффити, фейс-арт и много других.