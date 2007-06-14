Ризак предполагает, что убить ректора университета могла его жена

Экс-председатель Закарпатской облгосадминистрации Иван РИЗАК допускает, что убить ректора Ужгородского национального университета Владимира Сливку могла жена покойного Наталия СЛИВКА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом подсудимый И.РИЗАК заявил сегодня в Апелляционном суде Ивано-Франковской области во время защитной речи. По его словам, после «этой трагедии» к нему «приходили очень близкие родственники Сливки и молили спасти от криминала Н.Сливку».

Он отметил, что сначала это убийство «хотели повесить на близкого человека Н.Сливки». И.РИЗАК заметил, что «этот человек должен был взять вину на себя по определенным причинам». По его словам, через определенное время этому человеку «должны были выдать медицинскую справку о его неподсудности».

Подсудимый назвал это преступление “большим цинизмом”. Он считает, что убийство ректора «вывело из равновесия целый клан в Закарпатье». Поэтому надо было под шум политических процессов найти «нужного виновника». «Никакого самоубийства ректора не было, - отметил И.РИЗАК. – Этот процесс нужен был как шум, чтобы манипулировать общественным мнением».

В перерыве судебного заседания на уточняющий вопрос УНИАН, на самом ли деле он такое допускает, И.РИЗАК ответил утвердительно. «Да, я такое допускаю, - сказал он. - Об этом всем известно в Закарпатье». Он также отметил, что об этом объявил сегодня на суде потому, что обвинение просит для него 12 лет тюрьмы, а он не причастен к этим преступлениям.

Как сообщал УНИАН, И.РИЗАКА, в частности, обвиняют в доведении до самоубийства ректора Ужгородского государственного университета В.Сливки; злоупотреблении служебным положением; получении взятки; пользовании мобильным телефоном за счет «Закарпатьеоблэнерго»; организации массовых беспорядков в Сваляве; незаконной выдаче удостоверений советника губернатора трем лицам.

Прокурор Александр ЗАВАДСКИЙ просит Апелляционный суд Ивано-Франковской области приговорить к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества экс-председателя Закарпатской облгосадминистрации И.РИЗАКА.

Сегодня Апелляционный суд Ивано-Франковской области закончил судебные дебаты по уголовному делу экс-председателя Закарпатской облгосадминистрации Ивана РИЗАКА.

Как передает корреспондент УНИАН, об окончании судебных дебатов сообщила сегодня на судебном заседании председательствующая судья Надежда СТЕФАНИВ. По ее словам, судебные дебаты завершены, и суд делает перерыв до 3 июля. Именно в этот день с последним словом будет выступать подсудимый И.РИЗАК.