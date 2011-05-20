ООН обвиняет Украину в нарушении Конвенции о статусе беженцев

Региональный представитель Управления верховного комиссара по делам беженцев ООН Олдрих АНДРИСЕК заявляет о систематических нарушениях Украиной Конвенции о статусе беженцев, а также об отсутствии в стране государственной политики в этой сфере.

Об этом О.АНДРИСЕК заявил в интервью газете "Экономические известия" (№ 82 от 20 мая 2011 года).

"У нас нет силовых инструментов, чтобы принудить кого-либо к выполнению взятых на себя обязательств. Но если государство нарушает нормы конвенции, это означает его несоответствие стандартам демократических свобод", — сказал О.АНДРИСЕК.

По его словам, дальнейшие нарушения этой конвенции могут стать причиной отказа Украине в предоставлении членства в Евросоюзе. "Это одно из условий для кандидатов на вступление в ЕС", - подчеркнул он.

Среди наиболее очевидных нарушений положений Конвенции О.АНДРИСЕК назвал открытость для посторонних конфиденциальной личной информации претендующих на статус беженца.

В юридической компании AstapovLaweyrs среди нарушений международного законодательства украинскими властями называют высылку претендентов на спасительный статус в страны, где их ждут пытки, а возможно, и смерть.

По данным представительства УВКБ ООН, в Украине на 1 января 2011 года находилось 1345 человек, ожидающих решения миграционных органов и судов по их заявлениям о предоставлении соответствующего статуса. По свидетельству сотрудников представительства, большинство обращений украинские власти отклоняют без рассмотрения по сути. За первое полугодие 2010 года права беженца получили только 10% обратившихся. Административная реформа и реорганизация государственной миграционной службы только ухудшили ситуацию.

"Я встречался на днях с руководителем вновь создаваемой службы. Очевидно, что они только думают, как им работать. Пока эта служба не в порядке и не может работать нормально", - считает О.АНДРИСЕК.