Екатерина Ющенко встретится со студентами Черниговского университета

С рабочей поездкой по линии благотворительного фонда «Украина – 3000» Екатерина Ющенко посетит город Чернигов. Сопровождать Екатерину Ющенко будет глава Черниговской облгосадминистрации Николай Лаврик. В программе: 10-30 - посещение областной детской больницы; 12-10 - подход к прессе; 12-30 - передача областной универсальной научной библиотеке им. В.Г.Короленко книг „Гетманы Украины”; 16-30 встреча Екатерины Ющенко со студентами Черниговского государственного педагогического университета имени Т.Г.Шевченко.

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