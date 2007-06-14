Екатерина Ющенко встретится со студентами Черниговского университета

09:49, 14 июня 2007
Общество
323 0

С рабочей поездкой по линии благотворительного фонда «Украина – 3000»  Екатерина Ющенко   посетит город Чернигов. Сопровождать Екатерину Ющенко будет глава Черниговской облгосадминистрации Николай Лаврик. В программе: 10-30 -  посещение областной детской больницы; 12-10 - подход к прессе; 12-30 -  передача  областной универсальной   научной библиотеке им. В.Г.Короленко  книг „Гетманы Украины”; 16-30 встреча Екатерины Ющенко со студентами Черниговского государственного педагогического университета имени Т.Г.Шевченко.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter